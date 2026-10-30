Manovra 2027: ai neonati 1.800 euro e detrazioni per genitori e nonni

La bozza della manovra 2027 prevede un intervento diretto sulle famiglie con neonati: a ogni bambino sarà destinata una somma di 1.800 euro. Accanto a questo contributo è prevista una detrazione Irpef del 19% fino a mille euro per spese sostenute da genitori e nonni.
Nel capitolo previdenza la manovra introduce un nuovo fondo previdenziale che partirà “dalla nascita”. Contestualmente viene reintrodotto il taglio della rivalutazione delle pensioni per gli importi superiori a 2.447 euro lordi.
Resta invece aperto il nodo delle misure in scadenza: le pensioni minime, l’Ape sociale e l’isopensione sono ancora in attesa di una proroga, senza una decisione definitiva nella bozza attuale.