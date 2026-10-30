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Manovra 2027: ai neonati 1.800 euro e detrazioni per genitori e nonni

Manovra 2027: ai neonati 1.800 euro e detrazione Irpef del 19% fino a 1.000 euro per genitori e nonni. Nuovo fondo previdenziale e taglio della rivalutazione pensioni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La bozza della manovra 2027 prevede un intervento diretto sulle famiglie con neonati: a ogni bambino sarà destinata una somma di 1.800 euro. Accanto a questo contributo è prevista una detrazione Irpef del 19% fino a mille euro per spese sostenute da genitori e nonni.

Nel capitolo previdenza la manovra introduce un nuovo fondo previdenziale che partirà “dalla nascita”. Contestualmente viene reintrodotto il taglio della rivalutazione delle pensioni per gli importi superiori a 2.447 euro lordi.

Resta invece aperto il nodo delle misure in scadenza: le pensioni minime, l’Ape sociale e l’isopensione sono ancora in attesa di una proroga, senza una decisione definitiva nella bozza attuale.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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