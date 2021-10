Malore improvviso: addio a Paolo Burato del negozio di S. Barnaba, una vita per la musica

Malore improvviso: addio a Paolo Burato del negozio di S. Barnaba.

Il suo negozio di dischi, per quelli della nostra generazione, quella un po’ più “avanti”, era una cattedrale della musica.

A San Barnaba era riuscito a proporre un panorama anche alternativo alle edizioni commerciali, fatta di preziose registrazioni “non ufficiali” e bootleg.

Paolo Burato, gestore del negozio “Discoland”, è morto venerdì pomeriggio a seguito di un malore improvviso.

Il mancamento lo ha colpito mentre esercitava la sua ultima passione-professione: una ripresa video.

Aveva 65 anni.

Il malore durante le videoriprese di un concerto del festival del jazz di Gorizia.

Paolo Burato si è sentito male in maniera improvvisa mentre si spostava per raggiungere l’ennesimo live.

All’arrivo dell’ambulanza la situazione era purtroppo già compromessa in maniera irreversibile.

Il festival del jazz di Gorizia ha dedicato il concerto serale alla sua memoria.

» leggi anche: “Malore a Chioggia, muore a 44 anni“

» leggi anche: “Malore fatale: a Cà savio morto 41enne“