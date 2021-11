Magicamente 4 al Cinema Teatro di Mirano: Magia e solidarietà accendono il Natale

Giovedì 9 dicembre al Cinema Teatro di Mirano va in scena Magicamente 4: spettacolo organizzato da La Colonna Onlus in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Mirano. Il ricavato a favore di Jk14 Onlus.

Fantasia, mimo, clown e tanta magia per la gioia dei grandi e dei bambini: il Natale miranese si accende con la solidarietà.

Il prossimo 9 dicembre alle ore 20.00 presso il Cinema Teatro di Mirano andrà in scena una serata magica che porterà sul palco quattro grandi artisti: Mr. Magico Camy, Balthazar Blake e Sofia, il Fantastico Sam ed il Signor Scartapenna.

La serata è organizzata da La Colonna Onlus e gode del Patrocinio del Comune di Mirano.

Il ricavato andrà a favore di JK14, la onlus creata da John Kirwan, indimenticabile ex-giocatore degli All Blacks che negli anni ‘80 ha vinto la Coppa del Mondo con la Nuova Zelanda ed ex-allenatore della Nazionale italiana di Rugby.

La Onlus JK14 si adopera per migliorare la qualità della vita di atleti con lesioni spinali dovute al gioco del rugby.

“Siamo felici e orgogliosi di ospitare a Mirano uno spettacolo a favore di JK14 Onlus.” Afferma Giancarlo Volpato, Presidente de La Colonna Onlus, “La Colonna e JK14 sono legate da molti anni: abbiamo collaborato in tante occasioni per sostenere la ricerca sulle lesioni spinali e per realizzare progetti per migliorare la qualità della vita delle persone mielolese.

Confido nella generosità dei tanti miranesi che in questi anni ci hanno sempre sostenuto con grande affetto e li invito a partecipare e a lasciarsi stupire dalla magia e dalla fantasia che i quattro artisti porteranno in scena”.

Magicamente 4 è uno spettacolo di magia per famiglie, adulti e bambini con la regia di Maurizio Ingala. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza a favore di JK14 Onlus.

Ingresso donazione consapevole: bambini e minori (fino 18 anni): 6€; adulti: 12€.

Prevendite disponibili su https://magicamente4.eventbrite.it/