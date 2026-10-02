Aquagranda torna alla Fenice: proiezione straordinaria per il 60° dell’alluvione di Venezia

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Mercoledì 4 novembre, alle 17, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice sarà proiettata in video l’opera Aquagranda, riproposizione che segna il ritorno dell’allestimento a dieci anni dalla sua prima apparizione in scena.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi per il sessantesimo anniversario dell’alluvione che colpì Venezia il 4 novembre 1966.

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Aquagranda debuttò all’inizio della stagione lirica 2016-2017 della Fenice, raccogliendo nove repliche tutte sold out e due rappresentazioni riservate alle scuole. Nel 2017 l’opera ottenne il Premio Franco Abbiati come miglior opera contemporanea, riconoscimento motivato dall’efficacia comunicativa dello spettacolo e dal forte coinvolgimento emotivo suscitato dal pubblico.



Si tratta di un “dramma per musica in un atto” tratto dall’omonimo libro di Roberto Bianchin, giornalista e scrittore veneziano. Bianchin ha redatto anche il libretto, lavorando in versi con il poeta Luigi Cerantola per la stesura definitiva.



La partitura porta la firma del compositore Filippo Perocco; la regia fu affidata a Damiano Michieletto e la direzione d’orchestra a Marco Angius. L’allestimento tecnico e scenografico contribuì in modo decisivo alla memoria dell’opera: Paolo Fantin concepì le scene, con un effetto di inondazione scenica che prevedeva l’uso di tremila e cinquecento litri d’acqua sul palcoscenico.



Alle componenti visive e tecniche si affiancarono i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti, il progetto sonoro di Davide Tiso e i video realizzati da Carmen Zirmermann e Roland Horvath. I movimenti coreografici furono curati da Chiara Vecchi.



Nel cast originale si alternavano interpreti che hanno dato voce ai personaggi ambientati soprattutto nell’isola di Pellestrina, luogo d’inizio della narrazione sull’alluvione. Tra i cantanti figurano Andrea Mastroni, Francesco Milanese, Mirko Guadagnini e Paolo Antognetti. Completano l’elenco Giulia Bolcato, Livia Rado, Silvia Regazzo, Valeria Girardello, Armando Gabba, Vincenzo Nizzardo, William Corrò, Tommaso Barea, Marcello Nardis e Christian Collia.



La proiezione di novembre è resa possibile grazie alla collaborazione con Jean-Romain Sales di Oxymore Productions, la società francese detentrice dei diritti video dell’opera. L’evento offre l’opportunità di rivedere un progetto complesso sul piano tecnico, non più rappresentato dal vivo, e di renderlo accessibile a un pubblico che in alcuni casi non ha potuto assistervi dieci anni fa.



L’iniziativa vuole inserirsi nel più ampio contesto delle commemorazioni cittadine per il 60° anniversario dell’alluvione, momento che continua a segnare la memoria collettiva veneziana. La scelta delle Sale Apollinee per la proiezione richiama il legame tra l’evento artistico e la storia della città.



I biglietti per la proiezione saranno gratuiti e prenotabili dal 6 ottobre 2026 sul sito del Teatro La Fenice, con un massimo di due inviti per persona fino a esaurimento disponibilità.