5 x 1000
Homeacqua alta a VeneziaAquagranda torna alla Fenice: proiezione straordinaria per il 60° dell’alluvione di Venezia

Aquagranda torna alla Fenice: proiezione straordinaria per il 60° dell’alluvione di Venezia

Il 4 novembre la Fenice proietta 'Aquagranda' sull'alluvione del 1966: l'opera torna dieci anni dopo. Biglietti gratuiti dal 6 ottobre.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Teatro la Fenice di Venezia
Teatro la Fenice di Venezia

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Mercoledì 4 novembre, alle 17, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice sarà proiettata in video l’opera Aquagranda, riproposizione che segna il ritorno dell’allestimento a dieci anni dalla sua prima apparizione in scena.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi per il sessantesimo anniversario dell’alluvione che colpì Venezia il 4 novembre 1966.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


Aquagranda debuttò all’inizio della stagione lirica 2016-2017 della Fenice, raccogliendo nove repliche tutte sold out e due rappresentazioni riservate alle scuole. Nel 2017 l’opera ottenne il Premio Franco Abbiati come miglior opera contemporanea, riconoscimento motivato dall’efficacia comunicativa dello spettacolo e dal forte coinvolgimento emotivo suscitato dal pubblico.

Si tratta di un “dramma per musica in un atto” tratto dall’omonimo libro di Roberto Bianchin, giornalista e scrittore veneziano. Bianchin ha redatto anche il libretto, lavorando in versi con il poeta Luigi Cerantola per la stesura definitiva.


La partitura porta la firma del compositore Filippo Perocco; la regia fu affidata a Damiano Michieletto e la direzione d’orchestra a Marco Angius. L’allestimento tecnico e scenografico contribuì in modo decisivo alla memoria dell’opera: Paolo Fantin concepì le scene, con un effetto di inondazione scenica che prevedeva l’uso di tremila e cinquecento litri d’acqua sul palcoscenico.


Alle componenti visive e tecniche si affiancarono i costumi di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti, il progetto sonoro di Davide Tiso e i video realizzati da Carmen Zirmermann e Roland Horvath. I movimenti coreografici furono curati da Chiara Vecchi.

5 x 1000


Nel cast originale si alternavano interpreti che hanno dato voce ai personaggi ambientati soprattutto nell’isola di Pellestrina, luogo d’inizio della narrazione sull’alluvione. Tra i cantanti figurano Andrea Mastroni, Francesco Milanese, Mirko Guadagnini e Paolo Antognetti. Completano l’elenco Giulia Bolcato, Livia Rado, Silvia Regazzo, Valeria Girardello, Armando Gabba, Vincenzo Nizzardo, William Corrò, Tommaso Barea, Marcello Nardis e Christian Collia.


La proiezione di novembre è resa possibile grazie alla collaborazione con Jean-Romain Sales di Oxymore Productions, la società francese detentrice dei diritti video dell’opera. L’evento offre l’opportunità di rivedere un progetto complesso sul piano tecnico, non più rappresentato dal vivo, e di renderlo accessibile a un pubblico che in alcuni casi non ha potuto assistervi dieci anni fa.


L’iniziativa vuole inserirsi nel più ampio contesto delle commemorazioni cittadine per il 60° anniversario dell’alluvione, momento che continua a segnare la memoria collettiva veneziana. La scelta delle Sale Apollinee per la proiezione richiama il legame tra l’evento artistico e la storia della città.


I biglietti per la proiezione saranno gratuiti e prenotabili dal 6 ottobre 2026 sul sito del Teatro La Fenice, con un massimo di due inviti per persona fino a esaurimento disponibilità.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Lorenzo M.
Lorenzo M.
Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE