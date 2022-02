Lunedì sciopero nei nidi comunali. Cgil: “Da 4 mesi aspettiamo cambiamento”

Si terrà lunedì 7 febbraio dalle 7.30 alle 8-30 uno sciopero del personale dei nidi comunali per chiedere un deciso cambio di passo alla Giunta Comunale che non sta investendo nei nelle scuole comunali con il risultato di far scendere la qualità del servizio – dichiarano Daniele Giordano Cgil e Mario Ragno Uil.

Abbiamo aspettato quattro mesi nella speranza che questa Giunta cambiasse le proprie scelte

ma ormai la misura è colma. Hanno persino cancellato la commissione congiunta per prevenire i

rischi Covid come se non ci fosse bisogno di affrontare insieme le numerose difficoltà che ci

sono.

La Giunta si è come sempre arroccata a difesa delle proprie scelte quando in momento come

questo servirebbero rappresentanti delle istituzioni che ascoltano le necessità e i bisogni della

comunità educativa.

Per questo abbiamo deciso insieme alle educatrici di scioperare, di farlo per un 1 ora soltanto

perché l’obiettivo di questa protesta non è certo danneggiare le famiglie o i bambini, ma mandare

un messaggio forte e chiaro alla Giunta Comunale e alla cittadinanza.

Servono investimenti sugli spazi, sulle manutenzioni e sui materiali da destinare alle scuole.

Più di tutto servono veri potenziamenti degli organici e non annunci di migliaia di ore di supplenza

per confondere le cose e mascherare la reale situazione delle scuole.

Continuano ad esserci segnalazioni di scuole con 1 educatrici sola con 10-12 bambini per tutta la

mattina, di prolungamenti orari e di spostamenti senza criterio.

Persino le supplenze per le assenze non sempre vengono garantire e in alcuni casi pare anche che

ciò non avvenga nemmeno nei casi in cui sono presenti bambini con Bisogni Educativi Speciali.

Abbiamo esposto questa situazione anche in una riunione con i genitori dove era presenti la

maggioranza dei presidenti dei consigli di nido i quali, molto delusi dall’impossibilità di dialogo con

l’amministrazione, hanno pienamente compreso le difficoltà che stiamo denunciando.

In tutto questo la Giunta che parla tanto di merito ha persino ridotto il peso dei risultati della

valutazione dei genitori premiando i progetti definiti dalla Dirigenza invece che il giudizio delle

famiglie. E’ del tutto evidente che questa scelta discende dal fatto che siccome i giudizi delle

famiglie sono sempre altissimi bisogna sempre trovare una logica coercitiva nei confronti del

personale.

Quello di lunedì – concludono Giordano e Ragno – sarà il primo sciopero e solo l’inizio di un

percorso di lotta che senza cambiamenti non potrà che produrre ulteriori azioni contro le scelte di

questa Giunta.

Lunedì sciopero.