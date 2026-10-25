Antonelli centra la pole ad Austin: il bolognese parte davanti a tutti, Verstappen in prima fila

25 ottobre 2026 — Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e partirà davanti a tutti nella gara serale.
Il risultato avvicina il pilota bolognese al titolo iridato: la pole offre ad Antonelli il primo “match point” della serata, con la partenza fissata per le 21 ora italiana.
Accanto a lui, in prima fila, si è piazzato Max Verstappen, che completerà la griglia di partenza davanti al gruppo.
L’esito delle qualifiche proietta Antonelli verso una possibilità concreta di chiudere la contesa iridata già in Texas, mantenendo aperto il confronto sul circuito di Austin.