Le feste a Lido: Bob Sinclar infiamma il Des Bains 1900 per la serata PIOMBO

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Il Des Bains 1900 Luxury Beach Club del Lido di Venezia ha ospitato ieri, venerdì 4 settembre, una serata che ha mescolato musica internazionale e moda. Protagonista della notte con una musica di gran classe è stato il dj francese Bob Sinclar, invitato per l’appuntamento firmato PIOMBO, il brand contemporaneo di OVS scelto come Official Fashion Partner del club per l’estate 2026.



Gli spazi storici del beach club si sono riempiti in serata di un pubblico numeroso, richiamato dall’evento che ha posto l’accento sulla scena house internazionale. La pista ha registrato una partecipazione elevata fin dalle prime ore, confermando l’attesa che circondava il nome della guest star.

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A rompere il ghiaccio è stato Tommy Vee, direttore artistico della stagione del Des Bains 1900, che ha aperto la serata in console affiancato dai dj Leo e Keller. Il set iniziale ha scandito i tempi dell’attesa e impostato il crescendo che ha poi portato al momento centrale della notte.



Quando la consolle è passata nelle mani di Bob Sinclar, l’energia in pista è cresciuta ulteriormente. Il producer francese, noto sulla scena house internazionale, ha guidato il pubblico attraverso un set che ha mescolato brani storici e sonorità elettroniche, protraendosi fino a tarda notte.



L’evento non si è limitato alla musica: la serata è stata parte di una collaborazione più ampia tra il club e il brand PIOMBO di OVS, che per l’estate ha investito sull’identità del luogo trasformandolo in uno spazio esperienziale. Gli interventi di branding hanno interessato diversi punti del club, caratterizzando l’atmosfera con scelte stilistiche riconducibili al marchio.



A curare gli allestimenti è stato il designer Massimo Piombo, la cui ricerca sui tessuti e l’attenzione ai dettagli hanno segnato la presenza del brand negli spazi del Des Bains 1900. Le installazioni hanno voluto integrare estetica e funzionalità, disegnando nuovi punti di aggregazione per gli ospiti.



Parte della partnership è stata la creazione della Piombo Garden Area, un’area pensata per gli aperitivi serali. Ogni domenica la nuova sezione del beach club ha ospitato gli appuntamenti “Des Bains Sunset”, una proposta pensata per coniugare relax e programmazione musicale all’aperto.



La direzione artistica di Tommy Vee ha accompagnato anche questo ciclo di eventi domenicali, con un calendario di dj set pensato per mantenere vivo il dialogo tra la tradizione del locale e la visione contemporanea del brand. L’operazione ha puntato a offrire continuità all’esperienza PIOMBO oltre la singola serata con Sinclar.



