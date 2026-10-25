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Hebron, raid dell’Idf: 70 arresti e centinaia di famiglie costrette a lasciare le abitazioni

Blitz dell’Idf a Hebron: 70 arresti e centinaia di famiglie evacuate dopo un attentato contro due soldati; ordinata l’evacuazione di un intero distretto.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un’operazione dell’Idf a Hebron ha portato all’arresto di 70 persone e all’evacuazione di centinaia di famiglie, secondo la ricostruzione pubblicata da Repubblica.

L’intervento è stato avviato dopo un attentato contro due soldati. In seguito all’episodio, le autorità militari hanno ordinato lo sgombero di un intero distretto della città.

I numeri forniti indicano sette decine di arresti e lo spostamento di molte famiglie dalle proprie abitazioni. L’azione è stata paragonata ad operazioni precedenti nella regione, descritte da alcuni come una forma di punizione collettiva e assimilate a quanto avvenuto a Jenin.

La cronaca dell’evento è stata raccolta dall’inviato Fabio Tonacci e pubblicata il 25 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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