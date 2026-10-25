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Berti: il ricordo di Baggio con Vasco e la critica all’orario della partita delle 12.30

Nicola Berti, ex centrocampista di Inter e Fiorentina, racconta di aver portato Baggio da Vasco — “eravamo solo duecento” — e contesta le partite alle 12.30.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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In un’intervista pubblicata da Repubblica, Nicola Berti, ex centrocampista sia dell’Inter sia della Fiorentina, è tornato su un episodio personale legato a Roberto Baggio e su un tema attuale per il calendario del calcio italiano.

Berti ha ricordato di aver portato Baggio “da Vasco” e ha sottolineato che il gruppo presente all’epoca era molto ridotto: “eravamo solo duecento”, ha detto. Il ricordo è emerso nel corso della conversazione condotta da Franco Vanni e pubblicata il 25 ottobre 2026.

Nella stessa intervista l’ex giocatore ha espresso una netta presa di posizione sull’orario d’inizio fissato per alcune partite: riferendosi al match in programma a San Siro, alle 12.30, ha affermato brevemente che abolirebbe quell’orario — “Abolirei quell’orario”, ha dichiarato.

L’intervista, firmata da Franco Vanni, è disponibile su Repubblica; l’ascolto dell’audio è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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