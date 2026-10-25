Il Viminale ordina la protezione delle vie dello shopping in occasione delle proteste

La sala crisi del Viminale ha dato l’ordine di proteggere le vie dello shopping in relazione alle manifestazioni contro il caro vita. L’indicazione, impartita il 25 ottobre 2026, ha attivato presidi sul territorio e supporto tecnico informatico.

Sulle strade sono stati schierati agenti mentre, parallelamente, team di esperti di cybersecurity sono stati messi ai computer per monitorare eventuali criticità online. La misura è stata motivata dalla necessità di tutelare le aree commerciali durante le proteste.

A Milano, i controlli si sono concentrati in particolare in piazza della Scala, dove sono presenti forze di polizia insieme a personale della Guardia di Finanza e a unità militari. L’assetto operativo è stato predisposto per gestire la sorveglianza e la sicurezza nelle zone interessate dalle manifestazioni.

Il ministro dell’Interno, a proposito delle attività di controllo e prevenzione, ha sottolineato che “Non esistono zone franche”, frase riportata dalla sala operativa del Viminale.