Simone Carabella, ex paracadutista, condivide sui propri canali social filmati delle cosiddette “ronde” che svolge contro il degrado urbano.

Il caso è al centro di un approfondimento del programma Report, in onda su Rai3 il 27 novembre 2026, che dedica un servizio agli “influencer del degrado”. Secondo la trasmissione, alcuni creator hanno trasformato episodi di microcriminalità urbana in un vero e proprio format da milioni di clic.

Report mette in luce come questi contenuti online mettano sotto i riflettori, tra gli altri temi, le ronde e i borseggiatori, contribuendo a una diffusione ampia e replicabile di questi video.