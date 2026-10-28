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Finlandia e Norvegia sentono Putin sull’Ucraina: primo contatto europeo da luglio, Palazzo Chigi invita a non andare “in ordine sparso”

Finlandia e Norvegia hanno contattato Putin sull’Ucraina: primo contatto europeo con il leader russo da luglio. Palazzo Chigi: “Non si vada in ordine sparso”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Finlandia e Norvegia hanno avviato un contatto diretto con Vladimir Putin sulla situazione in Ucraina, segnando il primo dialogo diretto tra rappresentanti europei e il presidente russo dal luglio dello scorso anno.

La notizia, riportata dalla corrispondente Tonia Mastrobuoni, è stata accolta a Roma con un richiamo al coordinamento delle posizioni internazionali. Palazzo Chigi ha espresso la richiesta che non si proceda “in ordine sparso”.

A livello diplomatico la scelta dei due Paesi scandinavi ha suscitato reazioni tra gli alleati: la Danimarca si è detta “molto scettica” rispetto alla presunta fuga in avanti dei due colleghi.

La vicenda è segnalata nella giornata del 27 ottobre 2026; ulteriori sviluppi non sono stati indicati nella ricostruzione della fonte.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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