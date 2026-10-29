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Pilastro, dagli allegati della maxiperizia emergono frasi registrate sulla bodycam dopo il fermo

Dagli allegati alla maxiperizia sull’autopsia del 42enne morto dopo un fermo al Pilastro (Bologna) emergono frasi registrate sulla bodycam; l’audio è riservato.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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27 ottobre 2026 — Dalle carte allegate alla maxiperizia sull’autopsia del 42enne deceduto dopo un fermo nel quartiere Pilastro di Bologna emergono registrazioni audio riprese da una bodycam.

Negli allegati sono riportate le parole catturate dalla videocamera indossata da un agente: tra i frammenti trascritti compaiono le espressioni “È schiattato ah” e “Cazzo me ne frega a me”.

La documentazione è parte della perizia sulla morte dell’uomo avvenuta dopo l’intervento di polizia nella periferia cittadina. L’ascolto dell’audio, secondo quanto indicato nelle stesse carte, è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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