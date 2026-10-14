Michela Borgia: il grande tributo a Mina al Teatro Corso di Mestre il 16 ottobre 2026

Michela Borgia sarà sul palco del Teatro Corso di Mestre il 16 ottobre 2026 con “Il più grande tributo a MINA”, uno spettacolo concepito per ricostruire le atmosfere e le sonorità che hanno segnato la carriera della cantante nota come la Tigre di Cremona. L’appuntamento prevede un concerto di circa 90 minuti accompagnato da una band dal vivo.



Il programma mette in fila alcuni dei brani più riconoscibili del repertorio di Mina, da “Grande grande grande” a “Se telefonando” fino a “Ancora ancora ancora”. Accanto ai successi più noti, la scaletta include anche pagine meno immediate, scelte con l’obiettivo di raccontare la varietà e l’evoluzione artistica della cantante.



Gli arrangiamenti dello spettacolo puntano a rispettare le versioni originali: l’idea è quella di riprodurre le variazioni timbriche e l’intensità interpretativa senza snaturare lo spirito delle canzoni. Sul palco si alterneranno momenti di forte impatto vocale e passaggi più intimi, secondo uno schema pensato per valorizzare sia il canto sia il dettaglio musicale.



La formazione che accompagna la cantante è composta da cinque musicisti. La breve orchestra in scena è studiata per restituire dal vivo la gamma espressiva tipica delle registrazioni di Mina, con una attenzione particolare ai colori sonori che contraddistinguono quel repertorio.



L’allestimento scenico e i costumi ricevono un trattamento accurato: elementi visivi e scenografici sono stati concepiti per richiamare lo stile distintivo della cantante, contribuendo a creare un’atmosfera che gioca sul binomio nostalgia e glamour. La regia alterna sequenze di racconto e momenti strettamente musicali, con l’intento di tenere viva la componente emotiva del concerto.



Michela Borgia è presentata come un’interprete riconosciuta nel circuito dei tributi italiani. Viene descritta come una cantante dotata di voce intensa e di una presenza scenica misurata, capace di coniugare rispetto per l’originale e un proprio approccio interpretativo. La tribute band è guidata da un’artista con base a Roma, già nota per collaborazioni con altri nomi del panorama italiano.



Le repliche precedenti del progetto hanno segnalato una forte partecipazione del pubblico: spesso gli spettatori hanno accompagnato con il canto molte delle esecuzioni, trasformando il concerto in un’esperienza condivisa. L’obiettivo della produzione è proprio quello di far rivivere le atmosfere della canzone italiana degli anni d’oro, senza rinunciare a un linguaggio scenico contemporaneo.



Il concerto ha una durata prevista di circa un’ora e mezza e propone una scaletta pensata per alternare i grandi successi a brani meno scontati, con momenti scenici studiati per esaltare la voce e l’interpretazione dell’artista.



Gli ultimi biglietti per “Il più grande tributo a MINA – Michela Borgia live con band” sono in vendita online e alla biglietteria del teatro.