Meloni critica il formato E3 e chiede un’unica voce europea su Kiev

28 ottobre 2026 — La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto una dura critica ai principali partner europei che l’avevano esclusa, contestando il ruolo del cosiddetto formato E3 composto da Francia, Regno Unito e Germania.

Nel corso di un intervento pubblico la premier ha rimarcato che «i tentativi isolati falliscono», sottolineando la necessità di un coordinamento comune sulle questioni legate a Kiev: «Serve una sola voce dell’Europa su Kiev».

Meloni ha precisato di non essere ostile ai Paesi scandinavi, ma ha esplicitamente criticato la logica e il formato dell’E3, ritenuti insufficienti per affrontare in modo unitario la situazione ucraina.