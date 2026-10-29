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Venezia Mestre: binario 1 chiuso dal 3 novembre al 12 dicembre per lavori. Cambiano percorrenze e interscambi

Dal 3 nov al 12 dic 2026 il binario 1 di Venezia Mestre sarà indisponibile: modifiche a linee Venezia-Portogruaro, Adria e altri collegamenti

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Treno alla stazione di Venezia Santa Lucia_11zon
Treno alla stazione di Venezia Santa Lucia (foto da archivio)

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Il nodo ferroviario di Venezia Mestre subirà modifiche temporanee alla circolazione: il binario 1 della stazione sarà fuori servizio dal 3 novembre al 12 dicembre 2026 per consentire interventi infrastrutturali. Le variazioni riguarderanno diverse relazioni regionali e prevedono cambi di origine, terminazione e deviazioni con lievi allungamenti dei tempi di percorrenza.
L’indisponibilità del binario 1 è fissata dalle 23:00 del 2 novembre alle 05:00 del 12 dicembre. La misura è necessaria per l’esecuzione dei lavori legati al nuovo hub ferroviario nella stazione di Venezia Mestre.


Sulle relazioni tra Venezia e Portogruaro-Caorle i treni che normalmente partono o arrivano a Venezia Santa Lucia avranno modifiche di origine e destinazione. Le corse Venezia Santa Lucia – Portogruaro-Caorle saranno effettuate con partenza da Venezia Mestre, in particolare dal nuovo punto segnalato come “Venezia Mestre Binario 1 Giardino”. In senso opposto, i convogli da Portogruaro-Caorle termineranno la corsa a Venezia Mestre con arrivo sempre al binario 1 Giardino.


La linea Venezia – Adria subirà cancellazioni nel tratto tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre. Trenitalia prevede di riorganizzare le corse per assicurare l’attestazione dei viaggiatori a Venezia Mestre mediante gli altri servizi disponibili sulla relazione tra Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre.


Per i collegamenti in arrivo da Trieste vi saranno alcune deviazioni. Alcuni treni della relazione Trieste – Udine – Venezia Santa Lucia saranno instradati via Bivio Spinea, con un possibile aumento del tempo di viaggio fino a 15 minuti. Altri servizi Trieste – Venezia che transitano via Portogruaro registreranno invece ritardi aggiuntivi fino a 6 minuti.


I lavori impediscono l’uso del collegamento pedonale diretto tra il binario 1 e il binario 1 Giardino. Per raggiungere quest’ultimo punto è stato predisposto un percorso alternativo lungo via Trento e attraverso il parcheggio multipiano della stazione. Il tragitto richiederà approssimativamente 10 minuti in più rispetto al normale accesso; il percorso è accessibile alle persone con ridotta mobilità.


Per agevolare la pianificazione dei viaggi e le coincidenze, Trenitalia ha inserito nei propri sistemi la nuova località denominata “Venezia Mestre Binario 1 Giardino”. Tale inserimento consente di aggiornare i tempi minimi di interscambio nella stazione e di visualizzare correttamente gli itinerari che coinvolgono il punto temporaneo di origine o arrivo.

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I canali di vendita sono stati aggiornati per riflettere le modifiche al servizio. Informazioni dettagliate sulle variazioni e sugli orari sono consultabili nella sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, alla pagina dedicata a Lavori e Modifiche al servizio.

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Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
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