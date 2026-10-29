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Calenda: il governo «molla Kiev» per calcoli elettorali, Meloni rimanda gli aiuti

Carlo Calenda accusa il governo di abbandonare Kiev per calcoli elettorali e critica Meloni per il rinvio degli aiuti; boccia il dibattito nel campo largo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il leader di Azione Carlo Calenda ha attaccato l’operato del governo, sostenendo che l’esecutivo stia «mollando Kiev» per ragioni legate a calcoli elettorali. Le sue critiche sono rivolte anche a Meloni, che secondo Calenda pronuncerebbe posizioni giuste ma rinvierebbe l’erogazione degli aiuti compromettendo il sostegno politico.

Calenda ha definito indegno il confronto all’interno del cosiddetto campo largo e ha espresso fiducia che, alla fine, la partita la vincerà Conte.

Le osservazioni del leader di Azione sono state riportate su Repubblica il 28 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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