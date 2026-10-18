Pink Floyd Immersion sbarca a Mestre: al Teatro Corso “Beyond the Moon – Chapter I”

Sabato 7 novembre, alle 20:30, il Teatro Corso di Mestre ospiterà Pink Floyd Immersion – Beyond the Moon, Chapter I, la nuova produzione firmata Prisma Show che porta in scena i grandi capolavori dei Pink Floyd in una messa in scena rinnovata.

Il progetto, alla terza stagione consecutiva, arriva a Mestre dopo oltre quindici date andate sold out nelle stagioni precedenti. La formula punta su un equilibrio tra accuratezza musicale e avanguardie tecnologiche, con l’obiettivo di trasformare il concerto in un’esperienza scenica più ampia.



Il filo conduttore dell’allestimento è la quadrifonia in alta definizione. La tecnologia audio permette ai suoni di muoversi nello spazio e di avvolgere il pubblico, creando una percezione sonora a 360 gradi che gli organizzatori indicano come l’elemento distintivo dello spettacolo.



Accanto all’aspetto sonoro, il tour si presenta con un nuovo impianto scenografico. Luci, videoproiezioni e ambientazioni vengono combinati per rafforzare la dimensione teatrale del live e amplificare l’impatto visivo delle esecuzioni. Secondo gli organizzatori, la costruzione scenica dialoga con la musica in modo più organico rispetto alle precedenti edizioni.



La direzione musicale è affidata ad Andrea Codispoti, ideatore del concept artistico nonché voce e chitarra della formazione. Codispoti ha descritto il progetto come una ridefinizione del concetto di live show, pensata per andare oltre il semplice tributo: musica, immagini, scenografia e suono quadrifonico vengono trattati come parti di un’unica esperienza emozionale.



Beyond the Moon è concepito come il primo capitolo di un percorso articolato in tre parti. Il repertorio dello spettacolo attraversa le tappe più significative della produzione floydiana: si passa dalla psichedelia delle origini alle architetture progressive, con brani tratti da The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here e Animals. Gli arrangiamenti mantengono una fedeltà allo spirito originale, pur essendo reinterpretati in chiave live per offrire nuova energia alla performance.



Un elemento operativo che caratterizza lo spettacolo è la calibrazione acustica degli spazi. Ogni teatro viene controllato e adattato prima delle esibizioni per ottimizzare resa sonora e immersione d’ascolto, secondo quanto annunciato dai produttori. L’obiettivo dichiarato è garantire un’esperienza densa di dettagli e profondità.



Il tour porta anche una dedica: lo spettacolo ricorda Tonino Ciotti, storico sassofonista del progetto, la cui musica e la cui sensibilità sono ritenute fondamentali nel percorso artistico della formazione.



Pink Floyd Immersion – Beyond the Moon, Chapter I è prodotto da Prisma Show e prosegue un filone che unisce ricerca tecnologica e rievocazione musicale.

Per la serata del 7 novembre i biglietti e le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dello spettacolo, www.pinkfloydimmersion.com.