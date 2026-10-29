Decaro: se le Regioni concordano sui tagli la sanità rischia il blocco, servono soluzioni condivise

Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, lancia un avvertimento sul futuro della rete sanitaria nazionale: se le Regioni dovessero uniformarsi su misure di taglio, il rischio è quello di bloccare il sistema. Lo ha detto in un’intervista, sottolineando la necessità di individuare alternative.

Decaro ha precisato di non volere contrapposizioni con il governo, ma di puntare a trovare soluzioni condivise che preservino i servizi sanitari. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che la salute rappresenta “una priorità assoluta”, richiamandosi anche alle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sull’entità e sulla collocazione degli interventi, il presidente pugliese è stato netto: i tagli, ha osservato, “vanno fatti altrove”. Per Decaro è essenziale evitare scelte che possano compromettere l’assistenza ai cittadini.

L’intervista è stata pubblicata da Repubblica il 28 ottobre 2026.