Samuele Rizzuto porta a Padova “Note di Lavanda”: concerto sensoriale in Sala dei Giganti

Samuele Rizzuto arriva a Padova con un progetto che mescola musica e benessere: il 21 dicembre 2026 il pianista si esibirà nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano con “Note di Lavanda”, uno spettacolo concepito come esperienza sensoriale più che come concerto tradizionale.



L’evento segna il debutto live del format, prodotto e curato sul piano organizzativo da ZED Live, realtà padovana attiva nell’organizzazione di eventi su scala nazionale. Per l’artista si tratta del primo appuntamento pubblico di un percorso che punta a coinvolgere il pubblico su più piani: udito, vista e olfatto vengono chiamati in causa per favorire una fruizione intima e profonda della musica.



La proposta scenica è studiata per ridurre le distrazioni visive: la sala sarà oscurata per concentrare l’attenzione sul suono. Sul palco sarà predisposto un allestimento botanico e sarà diffusa l’essenza di lavanda con l’obiettivo dichiarato di favorire il rilassamento emotivo dell’uditorio. Il concerto di Padova precede una tappa prevista a Roma per marzo 2027.



Rizzuto, che il pubblico conosce come interprete della scena new-classic, ha spiegato di voler mettere la sua musica al servizio del benessere degli ascoltatori, puntando a un ascolto che favorisca la ricongiunzione con se stessi. Per l’organizzazione lo show è pensato come un dono esperienziale da regalare durante le festività, più che come un evento strettamente performativo.



Nata e sviluppata attorno all’idea di attivazione sensoriale, l’iniziativa si inserisce in un panorama di pubblico sempre più attento al lifestyle e alle pratiche di cura della persona. ZED Live interpreta la proposta come un modo per offrire, nelle settimane natalizie, un’esperienza memorabile che non si limiti al semplice intrattenimento.



Samuele Rizzuto, classe 1995, ha un percorso formativo che parte dall’infanzia: il pianoforte è entrato nella sua vita a dieci anni e l’anno successivo, a undici, un concerto privato ha alimentato la sua passione per lo strumento. Ha studiato al Conservatorio “Giacomo Puccini”, dove è stato ammesso direttamente al secondo anno con una composizione originale già all’attivo. Dopo otto anni di formazione classica si è orientato verso un linguaggio più contemporaneo e cinematografico.



La carriera di Rizzuto comprende esperienze internazionali: un concerto benefico in California e una partecipazione al Gala di Ballo delle accademie ceche al JK Tyl Theatre di Plzeň. Tra gli impegni più recenti figura la direzione e ideazione, nel dicembre 2025, di un concerto sinfonico interamente dedicato alle sue opere. Il 2026 lo ha visto impegnato in oltre venti date tra eventi pubblici e privati.



Tra le esibizioni che hanno ricevuto particolare attenzione ci sono la partecipazione al Piano Revenge International Festival di Parigi e la tappa al Festival in Villa di Serio, entrambe accolte con entusiasmo dal pubblico. Ha composto inoltre la colonna sonora sinfonica del documentario “Grand Tour – Viaggio attraverso le Accademie delle Arti e dei Mestieri”, commissionato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana e presentato in anteprima nell’aprile 2026.



Nel suo impegno extra‑artistico Rizzuto ricopre anche la carica di vicepresidente della Aeterna Foundation, organismo che promuove iniziative nel campo della cultura e delle arti, un ruolo che testimonia l’interesse dell’artista per la valorizzazione del patrimonio culturale oltre che per la ricerca musicale.



I biglietti per la data del 21 dicembre alla Sala dei Giganti sono già in vendita sul sito di ZED Live, dove è possibile reperire informazioni e modalità d’acquisto.