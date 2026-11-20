Il 19 novembre 2026 a Shenzhen si è svolto un vertice trilaterale che ha visto la partecipazione del presidente cinese Xi Jinping, dell’ex presidente statunitense Donald Trump e del presidente russo Vladimir Putin. Le prime immagini mostravano i leader riuniti intorno a una tavola rotonda.

Dopo la fase iniziale di lavoro visibile, i colloqui sono proseguiti a porte chiuse. Durante l’incontro Trump ha dichiarato: “Stiamo facendo la storia in molti sensi”.

Nel corso della riunione Xi si è rivolto a Trump e a Putin con l’invito a “abbandonare mentalità da guerra fredda”.