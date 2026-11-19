Manfredi Borsellino ha affidato a Repubblica una riflessione in cui difende la necessità di indagare anche su reati ormai prescritti per ricostruire la verità storica attorno alla strage di via D’Amelio.

Nella lettera, pubblicata il 19 novembre 2026, Borsellino risponde a chi ha definito la loro ricerca di verità «un obiettivo tirannico», osservando che chi pronuncia simili giudizi non conosce il dolore di chi non è riuscito nemmeno a ricomporre i resti mancanti del padre.

Secondo il figlio del magistrato ucciso, aprire fascicoli per reati prescritti è spesso inevitabile, alla luce degli accertati depistaggi istituzionali e del lungo tempo trascorso dalla strage. Solo attraverso atti giudiziari, argomenta, è possibile cristallizzare fatti, circostanze e condotte di personaggi che altrimenti non emergerebbero, e restituire indicazioni che potrebbero trovare riscontro nelle annotazioni contenute nell’agenda del padre.

Borsellino ricorda inoltre come il padre definì l’allora Procura di Palermo «un nido di vipere», citazione che il figlio riporta nel quadro delle responsabilità e degli equilibri di quel periodo.

Nel testo è anche richiamato il ruolo della Procura di Caltanissetta, che — si legge — ha tutelato la posizione degli indagati contestando le fonti di prova e garantendo loro la più ampia difesa, secondo i principi fissati dalla Corte Costituzionale. Per Manfredi Borsellino, l’attività della procura nissena contribuisce a far emergere verità storiche che talvolta non possono tradursi in verità giudiziarie, ma che, come ricordano le sue sorelle, «non si prescrivono».

Infine la lettera segnala il decreto di archiviazione redatto dal dottor Santi Bologna, il quale — pur contemplando alcuni reati prescritti — in circa 600 pagine ha ricostruito il contesto di ostilità, amarezza e sconforto che circondava il loro padre già prima della morte di Giovanni Falcone, un clima che, secondo la ricostruzione, si manifestava anche all’interno della famiglia.