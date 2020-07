La Voce di Venezia sotto attacco, ci scusiamo con i lettori

Da questa mattina presto i nostri server sono sotto massiccio attacco informatico da parte di ignoti.

I nostri tecnici stanno lavorando per risolvere i problemi.

Ci scusiamo con i nostri lettori per i disguidi di cui non siamo minimamente responsabili.

Nel frattempo invitiamo tutti a non cliccare finestre pubblicitarie (pop up) che appaiono sopra alle nostre pagine in quanto non appartenenti al sito.