La storia del 13enne che ha salvato i compagni e l’autista del bus colto da malore

È un Piccolo Principe e speriamo non gli dispiaccia se lo chiamiamo come il personaggio descritto da Antoine de Saint-Exupéry, Come lui è timido, e insieme coraggioso, tenace, generoso.

Ha tredici anni e con i suoi compagni e il fratellino si trova nella scuola bus che li sta riportando a casa a fine mattinata. Un tragitto consueto, dalla scuola media di Marsango di Campo San Martino, un discreto appetito che pregusta l’ora del pranzo e del rientro in famiglia.

Questa volta, però accade un fatto inaspettato: l’autista si sente male, un grido rauco e lo sforzo nelle sue mani tremanti per dirigere il pullmino nel primo posto appartato, allarmano i bambini che comprendono che sta succedendo qualcosa di serio. Il nostro ragazzo, che non vuole che lo chiamiamo eroe, fa, come dice lui “quel che deve”. Corre a soccorrere il conducente, spegne il motore e apre le porte. I bambini escono impauriti ma rassicurati dal non trovarsi più nel pullmino, e lui, sempre lui, corre verso la prima casa che incontra, suona il campanello e chiede di telefonare al 118, informa i sanitari di quel che è successo e sempre di corsa raggiunge il fratello e gli amici, attendendo l’ambulanza del Suem, subito accorso per trasferire in ospedale l’autista per le prime cure.

Il Piccolo Principe aveva una famiglia particolare: nel suo pianeta vivevano una rosa, una volpe rossa, un baobab e i bruchi e da ogni dove spuntava un tramonto. Il nostro ragazzo gode di una famiglia ‘piena’, che gli ha anche insegnato gli interventi basilari dell’emergenza, i genitori hanno il brevetto di primo soccorso. E poi ha un nonno che con orgoglio ha scritto al governatore Luca Zaia per raccontare questa storia che ha le caratteristiche di una narrazione struggente che apre un varco alla speranza in questi tempi così provati e difficili.

E Luca Zaia gli ha risposto “Esprimo un sincero plauso per l’encomiabile gesto compiuto da suo nipote. Auspico che il coraggio e la determinazione dimostrati da un ragazzo di tredici anni, siano di esempio, non solo per i suoi pari, ma anche per noi adulti nell’affrontare inaspettate situazioni emergenziali. Esprima a suo nipote la mia gratitudine per quanto, grazie alla sua prontezza di spirito, ha saputo compiere”.

Il nostro ragazzo, non solo ha evitato il peggio, cioè che il pullmino partisse portandolo fuori strada con gravi conseguenze per i bambini e chiamando il Suem per soccorrere l’autista ma ha dimostrato di quanta prova di responsabilità sanno dare i ragazzi, dei quali a volte si parla un po’ sommariamente e per luoghi comuni.

La famiglia spera che il conducente stia meglio, che anche lui sia tornato a casa.

Il loro figlio è sereno e solo un po’ stupito per le tante attestazioni di stima che sta ricevendo, ripete che ha fatto solo ‘quel che doveva, che era giusto fare’ con quella limpida e diretta semplicità con cui parlano i ragazzi. Ha seguito quell’imperativo categorico dell’io devo kantiano, che parte da ‘dentro’, che è invisibile ed esce e si fa gesto, quando, appunto, ‘si deve’.

Così, come il Piccolo Principe si è preoccupato della sua rosa, il nostro tredicenne si è preoccupato degli altri intorno a sé, per aiutarli, proteggerli e forse, salvarli. Agli occhi del primo, si presentavano i tramonti, a noi piace pensare che agli occhi del secondo, appaia l’aurora che li illumini per dono e che ci contagi, lei sì, finalmente lei, per farci migliori.