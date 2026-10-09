La regina Suthida effettua il primo volo solitario su un caccia Gripen

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La regina thailandese Suthida ha effettuato il 9 ottobre 2026 il suo primo volo in solitaria ai comandi di un caccia JAS 39 C Gripen, conclude una fase di addestramento durato diverse settimane. L’evento si è svolto alla base aerea Wing 7 di Surat Thani, nel sud del Paese.

Secondo il Bureau of the Royal Household, il percorso formativo ha incluso esercitazioni su simulatori e sessioni pratiche in volo, svolte secondo gli standard operativi dell’Aeronautica thailandese.

Al termine della missione il re Maha Vajiralongkorn ha accolto la sovrana e le ha consegnato un mazzo di fiori e il distintivo “Gripen Order Golden Patch”, riservato ai piloti che hanno portato ai comandi questo velivolo.

Prima di entrare nella famiglia reale, Suthida aveva lavorato come assistente di volo. È pilota dal 2010 e ha maturato oltre mille ore di volo su diversi aeromobili. In più occasioni ha svolto il ruolo di copilota accanto al sovrano durante missioni e viaggi ufficiali della monarchia.