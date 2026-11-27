Il Corriere della Sera ha pubblicato la lettera di otto pagine che l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha lasciato prima di togliersi la vita sabato scorso. Nel documento, che De Gennaro aveva affidato a “chi di competenza” auspicandone la pubblicazione, l’ex prefetto definisce il testo il suo “testamento morale” e apre con la consapevolezza della propria imminente morte.

Nella lettera De Gennaro rivendica di non aver mai tradito il giuramento di fedeltà alla Patria e dichiara di aver servito il Paese con onestà e lealtà. Afferma di aver sempre obbedito agli ordini ricevuti e di aver assolto ai compiti affidatigli, anche contro la sua volontà, con impegno.

Accanto al foglio, secondo quanto reso noto, è stato lasciato un hard disk che l’ex capo della Polizia definisce l’oggetto del desiderio per molti. De Gennaro precisa però che il dispositivo non contiene misteri o segreti, ma solo riscontri relativi a circa 40 anni della sua attività: documenti che raccontano una vita professionale fatta anche di sofferenze e amarezze. Invita a esaminarne il contenuto con serenità e senza inutili dietrologie e aggiunge di aver cercato di evitare che finisse nelle mani di chi, a suo giudizio, non sarebbe stato in grado di valutarlo.

Nel testo l’ex prefetto chiama in causa diversi ex presidenti del Consiglio: Enrico Letta, Giuseppe Conte, Giuliano Amato e Romano Prodi, oltre a Gianni Letta. De Gennaro contesta l’idea di aver chiesto qualcosa per sé e lancia una sfida a dimostrare il contrario. Riconosce inoltre di aver commesso errori, ma spiega che questi sono avvenuti nell’ambito dell’adempimento dei suoi doveri; per tali errori esprime le proprie scuse, pur sottolineando che non possono essere cancellati.

È stato reso noto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà ai funerali di De Gennaro, che si terranno lunedì nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, in piazza della Repubblica.