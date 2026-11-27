Roma, 26 novembre 2026 — Due tecnici italiani di Rheinmetall Italia sono rimasti uccisi oggi in Kuwait in seguito a un attacco con droni, ha annunciato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura del question time al Senato.

Secondo quanto riferito da Tajani, intorno alle 14 alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra gli obiettivi figura una stazione di rilevamento della difesa antiaerea dove i due tecnici stavano lavorando.

L’esplosione causata dall’attacco è stata definita dal ministro «forte» e, sempre secondo le informazioni giunte dal Kuwait, entrambi i nostri connazionali sono deceduti.

Tajani ha reso la notizia nell’aula del Senato durante l’intervento iniziale del question time; non sono stati forniti ulteriori dettagli sui nomi delle vittime o sulle circostanze operative oltre a quanto dichiarato dal ministro.