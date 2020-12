LA FINE – L’ATTESA di Adriana Accarino

E’ il 21 maggio, la vita sembra riprendere il suo normale corso.

Le ultime raccomandazioni e si ricomincia. Ci hanno concesso la libertà, ancora una volta, si fidano del nostro buon senso, ci hanno incoraggiati e ora si riparte.

I ristoranti riaprono, i centri estetici, i parrucchieri, le biblioteche, i musei, i parchi, tutte le attività commerciali, le fabbriche, ripartono.

Si può tornare all’aria aperta e respirare, giocare.

E’ dura riprendere da dove avevamo lasciato, ma lo si può fare. SI DEVE.

Tutto sembra tornare alla normalità di prima, ma così non è.

Le persone hanno ancora paura, i dubbi sono tanti.

Certo le regole bisogna sempre rispettarle, le attenzioni bisogna ancora averle, non possiamo ancora abbassare la guardia.

Non tutto è finito. Lui è ancora fra noi e si muove liberamente,

con il permesso di fare ciò che vuole. Aspetta solo una nostra mossa falsa.

Ma noi lo deluderemo !

I medici, i ricercatori, gli scienziati, lavorano incessantemente per trovare un vaccino, una cura, e fino ad allora nessuno si sentirà tranquillo, protetto. Al sicuro.

Fino ad oggi la vita ha spezzato molti legami e tanti stanno ancora combattendo con quel dolore, possono imparare a conviverci e sopportarlo, ma non li abbandonerà. Cercano di rassegnarsi.

Sanno che in qualche modo devono andare avanti, ma non è facile.

La vita può toglierti le persone, la loro voce, i loro sguardi, ma non i ricordi, quelli li portiamo per sempre nel cuore.

Teniamo tutto lì in quel posto segreto dove niente ci potrà essere scoperto e portato via.

Ciò che è lì, sarà per sempre nostro.

Ora sappiamo che nulla è certo, l’unica sicurezza è che dobbiamo cogliere ogni istante,

vivere ogni momento. Piangendo, gioendo, sognando, ballando a piedi nudi, come matti, amando ed emozionandoci.

E poi perché tornare alla vecchia normalità ? Cosa è poi normale ?

Non è meglio, forse, che tutto torni meglio di prima ?

La vita è imprevedibile, ti dà e ti toglie, è un passo di danza, a due, continuo.

Cogliamo tutti gli attimi, una volta persi non torneranno più.

Godiamoci le cose quando è il momento e no quando si ha un momento.

Con prudenza, si!

Torniamo a contaminarci con i nostri baci ed abbracci.

Rifaremo la primavera che ci siamo persi, ne avremo il tempo.

Torneremo a tenerci per mano senza paura e ad alleggerirci il cuore.

Torneranno a vedersi i nostri sorrisi,

doneranno l’energia per proseguire.

L’amore tornerà a sconquassare di nuovo tutto, romperà gli argini e ci travolgerà. Lui è paziente e rifiorirà come un albero, il bene è come una pioggerellina primaverile, accarezzerà e nutrirà gli uomini.

Forse non ci accorgeremo nemmeno quando accadrà tutto questo, ma sicuramente sentiremo quanto bene ci farà.

Un proverbio Tuareg recita: la pazienza è un albero, ha radici profonde e amare, ma i suoi frutti sono dolcissimi.

…E uscimmo a guardar le Stelle e fu bellissimo !

