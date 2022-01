La DAD nelle classi di Mira funziona? Tra problemi tecnici e prof che “si dimenticano”

RITORNO A SCUOLA DOPO LE VACANZE NATALIZIE

Si entra nel caos del protocollo isolamento

Feste natalizie e vacanze riposanti passate. La campanella suona il 10 gennaio e gli studenti tornano in classe. Ma la situazione non è la stessa di quella lasciata a dicembre. La variante Omicron, molto contagiosa, ha colpito alunni ed insegnanti.

Le scuole si ritrovano a dover coprire numerosi docenti assenti perché positivi, sebbene abbiano tutti ricevuto la terza dose di vaccino in dicembre 2021; molti studenti di tutti gli ordini scolastici ancora una volta devono smanettare con il PC per poter assistere alla Didattica a Distanza perché loro stessi positivi o perché conviventi con positivi; i genitori per il terzo anno consecutivo devono rivivere il dramma di avere i figli a casa da scuola!

Ma i collegamenti dei docenti, che si trovano a scuola a fare lezione ad alcuni alunni in presenza ed altri a casa, funzionano davvero?

Scuole medie di Mira e Dolo: didattica regolare sei ore su sei con verifiche e interrogazioni annesse. Scuole elementari di Oriago: a settimana due ore di videolezioni individuali al mattino (per le classi prime e seconde) e quattro (dalla terza classe in poi) oltre a materiale per casa caricato su Classroom.

Scuole medie di Oriago: nella prima settimana di rientro a scuola dopo le vacanze, a detta dei professori, il problema della completa mancanza di DAD era la connessione internet troppo debole, che fatalità dopo numerose mail alla dirigente e al comune, si è magicamente risolto; nella seconda settimana la pessima gestione della DAD era dovuta al fatto che alcuni professori (per fortuna una minoranza) si dimenticavano o non volevano collegare i ragazzi a casa che rimanevano davanti al pc per ore aspettando di vedere sul monitor qualche cenno di vita dai docenti.

Scandaloso!

Dopo 3 anni scolastici in cui gli studenti e i docenti convivono con la nuova tecnologia non è assolutamente accettabile che alcune scuole del territorio mirese non siano ancora pronte ed operative.

Confido, da genitore e docente, di non dover vivere più una situazione come questa.

E.Z.