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Juventus, la Curva Sud si volta di spalle e canta cori durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola

Alla partita del 20 settembre la Curva Sud della Juventus ha voltato le spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola, scandendo i nomi di Scirea, Fortunato e Agnelli.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Tifosi della Juventus girati di spalle

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Durante la partita giocata all’Allianz Stadium il 20 settembre 2026 la Curva Sud della Juventus non ha rispettato il minuto di silenzio osservato per Sandro Mazzola. Subito dopo l’annuncio dello speaker, la maggior parte del pubblico ha risposto con un applauso; il primo anello centrale, invece, si è girato mostrando la schiena al campo.

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Il gruppo organizzato presente in quel settore ha scandito i nomi di Gaetano Scirea e Andrea Fortunato durante il raccoglimento. Al termine del minuto di silenzio, dopo il fischio dell’arbitro, gli stessi tifosi hanno invocato anche il nome di Gianni Agnelli.

La Juventus ha preso le distanze dall’episodio con una nota ufficiale pubblicata in serata, nella quale si afferma, in riferimento al minuto di silenzio, che «Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio».

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Il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha condannato il gesto nella conferenza stampa post partita, sottolineando che simili comportamenti non sono accettabili e che servono rispetto e sportività per le leggende del calcio. Spalletti ha inoltre ricordato un episodio personale legato a Sandro Mazzola, raccontando di un incontro in cui il campione gli aveva manifestato vicinanza e disponibilità.

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Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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