L’Isola dei Famosi 2021: altri concorrenti svelati da ”Chi” e ”DiPiù”

Il Grande Fratello VIP non si è ancora concluso ma già fremono i preparativi per il reality che lo seguirà. L’Isola dei Famosi 2021, che debutterà lunedì 8 marzo su Canale 5, non ha ancora un cast ufficiale ma i siti e i rotocalchi continuano a sfidarsi per “anticipare” i nomi dei naufraghi. E dopo che quattro “big” hanno smentito ogni coinvolgimento (Asia Argento, Patrizia Rossetti, Jill Cooper e Can Yaman) qualche giorno fa ci aveva pensato Tv Blog a stilare una lista “aggiornata” con sette concorrenti pronti a partire per L’Isola dei Famosi 2021.

L’Isola dei Famosi: i concorrenti secondo Tv Blog

Dopo aver “sbagliato” le prime previsioni, Tv Blog ci ha riprovato fornendo sette concorrenti dati per “certi” a L’Isola dei Famosi 2021. Tra loro ci sono l’ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttrice Elisa Isoardi, lo stylist Giovanni Ciacci, la ballerina Angela Melillo, l’attrice Vera Gemma, il fonico Gilles Rocca e l’ex letterina Francesca Lodo. Quali di questi rientrerà effettivamente nel cast?

Una ex Miss Italia a L’Isola dei Famosi 2021?

Secondo il settimanale Chi, un’altra vip pronta a partire per l’Honduras sarebbe l’ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare. 22 anni, genovese, per il giornale di Signorini metterebbe in campo “la sua storia molto forte”: ex fidanzata del ristoratore (ed ex calciatore) Alessio Falsone, nel 2019 le fu attribuito un flirt con Eros Ramazzotti. Ma lei minimizzò: “Mi scrisse dopo la proclamazione per congratularsi – disse a Isa e Chia – visto che più volte l’ho nominato raccontando il significato dei miei tatuaggi. Sulla caviglia ho impressa una frase di una sua canzone, Mamarà, dedicata a mia madre che è mancata tempo fa. Tutto qui”.

Gli altri concorrenti secondo “DiPiù”

A mettere altra carne al fuoco ci ha pensato DiPiù nominando altri tre possibili concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. Il primo sarebbe l’ex pugile Clemente Russo, medaglia d’argento alle Olimpiadi del 2008 e del 2012 e noto personaggio televisivo. Nel 2008 prese parte a La Talpa arrivando secondo, ma ben più celebre fu la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2016 – quando fu squalificato per frasi sessiste. Nello specifico definì Simona Ventura una “poco di buono” confidando all’ex marito Stefano Bettarini che “una così” l’avrebbe “lasciata nel letto morta”. Il secondo nome è quello di Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, ex compagno di Selvaggia Roma. Il terzo naufrago sarebbe Alessandro Nuccetelli, ex marito della soubrette Antonella Mosetti e padre di Asia Nuccetelli, ex concorrente del Grande Fratello VIP 2017.

Gli opinionisti e l’inviato de L’Isola dei Famosi 2021

Secondo Giornalettismo, tra gli opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021 ci sarebbe Iva Zanicchi che affiancherà Ilary Blasi per tutta la durata del programma. “La Zanicchi ha vinto il ballottaggio con Marisa Laurito” si legge sul portale, oltre che “accanto a lei ci sarà un volto maschile ancora non scelto o identificato”. Le trattative sarebbero in corso anche per l’inviato, con Elenoire Casalegno che al momento “non ha ricevuto alcun segnale di fumo positivo dall’Honduras”.

Aspettando nuovi aggiornamenti, questo è tutto ciò che si sa su L’Isola dei Famosi 2021.

