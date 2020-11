Selvaggia Roma: l’ex fidanzato Francesco Chiofalo e Luca Muccichini

Avrebbe dovuto entrare al Grande Fratello VIP già da alcune settimane Selvaggia Roma è stata fermata dal Covid. Non solo: la sua positività – confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia – ha ritardato l’ingresso anche di Stefano Bettarini e di Giulia Salemi che hanno diviso con lei lo stesso hotel. Ma chi è la influencer romana che ha fatto parlare di sé già prima del suo debutto nel reality? Qual è la sua vita privata e sentimentale? Ha attualmente un fidanzato? Per scoprirlo è necessario partire dal suo esordio televisivo avvenuto quasi dieci anni fa a Uomini e Donne.





Selvaggia Roma e Alessio Lo Passo

Nata nel 1990, Selvaggia Roma prese parte all’edizione 2011/2012 di Uomini e Donne come corteggiatrice di Alessio Lo Passo – ex fidanzato di Giulia Montarini – nel trono che veniva definito “l’amore non ha età”. La influencer si fece conoscere apostrofando le 40enni con frasi ad effetto del tipo “quella non vale neanche un centesimo”, “quella specie di donna”.

Rimasta in lizza fino all’ultima puntata, la 21enne “smascherò” l’accordo telefonico tra il tronista e una delle sue ex-corteggiatrici Francesca Pierini. Abbandonato poco prima della scelta, Lo Passo salutò la conduttrice, ammise di non provare attrazione per le ragazze in studio e lasciò la trasmissione.

Selvaggia Roma e l’ex fidanzato Francesco Chiofalo

Nel 2017 Selvaggia Roma si riaffacciò al pubblico partecipando a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Francesco Chiofalo, personal trainer meglio conosciuto come Lenticchio. Ad accomunarli furono senz’altro i tatuaggi e la passione per il fitness: stando alla ragazza, i due si conobbero su Facebook intorno al 2011 grazie a un amico comune che li fece incontrare. Prima del programma, la Roma disse di lavorare nel bed & breakfast di proprietà del compagno.

La coppia lasciò il reality giurandosi amore eterno, ma già ad agosto Francesco Chiofalo ammise che Selvaggia fosse andata via di casa. “Ha un problema con la gelosia – dichiarò al settimanale Spy – Speravo diminuisse dopo il programma, invece è aumentata. Io non l’ho mai tradita, è solo una supposizione basata su alcune foto





trovate sul telefonino. Se avessi voluto uscire dal programma con Desirée l’avrei fatto senza problemi, lei era presa sul serio da me. Il suo corteggiamento è stato utile per farmi capire quanto amassi Selvaggia”.

Diversa la versione della donna: “Francesco mi ha tradito con Aurora Ciorba due mesi dopo Temptation Island – rivelò su Instagram – Io allora l’ho lasciato, ho avuto questo coraggio. Io poi ho conosciuto il mio ex ragazzo e lui mi fece passare invece per quella che l’aveva tradito. Io lo conosco bene, lui è molto bravo con le parole”.

Selvaggia Roma non risparmiò gravi accuse all’ex fidanzato: “dovete sapere che lui è manesco. Non ho mai detto nulla, ma le volte che mi ha messo le mani addosso sono ventimila, trentamila? Ma gliene ho perdonate di tutti i colori: prima di Temptation Island mi lasciò sul Raccordo e mi ha soccorso un poliziotto. Non ho mai denunciato perché lo amavo”.





Selvaggia Roma e l’ex fidanzato Luca Muccichini

Selvaggia Roma decise così di tornare con Luca Muccichini, suo ex fidanzato prima della relazione con Chiofalo. Della loro prima storia si sa poco o nulla – tranne che nel 2010 vinse il titolo “Modello d’Italia”.

A dicembre 2017 la influencer ufficializzò su Instagram il ritorno di fiamma: “La persona che mi sta accanto attualmente è Luca. Io con lui non urlo, sono comprensiva, non sono cattiva, sono allegra e sorridente. Sto bene adesso. A malincuore il primo momento, ma dopo ti si apre il cuore”. Francesco Chiofalo si congratulò con lei augurandole “di essere felice con lui” e “tutto il bene del mondo”.

Ma dopo qualche giorno la storia pareva già al capolinea. In una lettera a Isa e Chia Luca Muccichini scrisse: “A malincuore mi trovo costretto a prendere una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere in così breve tempo. Con un messaggio mi ha comunicato che la convivenza secondo lei è stata una scelta affrettata, che non mi vuole lasciare ma neanche convivere con continui scontri. Io dico che per chi affronta una convivenza con un sentimento vero gli scontri devono essere costruttivi e non un motivo di fine… se i propri spazi superano lo stare insieme sta a significare che si vuole rimanere single… Ti auguro così che sia la scelta migliore per te”.

A gennaio 2018 il sito Pinkladies.tv pubblicò delle foto che ritraevano Selvaggia Roma in un locale insieme a un altro ragazzo. Il suo nome era





Franco Felici, ma sebbene Muccichini pubblicò la testimonianza di una donna che li vide baciarsi, l’interessato negò spiegando di essere stato lì in compagnia della fidanzata.

Ad aprile Selvaggia e Luca tornarono insieme e la storia andò avanti fino a ottobre. Anche lì, altra rottura e altro comunicato, stavolta su Instagram, dove il fidanzato spiegò che avessero rotto in quanto davano “alla parola ‘rispetto’ un significato diverso”. Di mezzo ci furono le serate nei locali e i messaggi che lei scambiava con un amico.

Ma fu di nuovo pace e la relazione proseguì tra alti e bassi fino all’agosto 2019 quando Selvaggia Roma rispose su Instagram a chi le chiedeva se si fosse lasciata dal fidanzato. “Sì, purtroppo l’orgoglio è una brutta cosa. E sicuramente non c’era amore. Perciò ho preso la scelta di andarmene e ovviamente non mi sono sbagliata. Non è tornato”.

Selvaggia Roma è fidanzata?

Nonostante sia stata vista a Milano insieme ad Alessio Lo Passo, l’ex tronista con cui partecipò a Uomini e Donne, Selvaggia Roma non ha un fidanzato ed è ufficialmente single.

Marie Jolie