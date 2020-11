Selvaggia Roma, l'ex fidanzato Francesco Chiofalo: ''una matta, cerca solo visibilità''

Non si placa la bufera su Selvaggia Roma, la nuova concorrente del Grande Fratello VIP che a pochi giorni dal suo ingresso ha già innescato un mare di polemiche. A parlare questa volta è il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, meglio noto come Lenticchio, con il quale partecipò all’edizione 2017 di Temptation Island. Ospite di Live – Non è la D’Urso il personal trainer ha raccontato la sua verità sull’ex compagna, accusandola di cercare visibilità e negando ogni violenza ai suoi danni. Cos’è successo?





Selvaggia Roma e l’ex fidanzato “manesco”

Ad agosto del 2019 Selvaggia Roma si sfogò sull’ex fidanzato Francesco Chiofalo a due anni dall’addio. “Dovete sapere che lui è manesco – raccontò in una diretta Instagram – Non ho mai detto nulla, ma le volte che mi ha messo le mani addosso sono ventimila, trentamila? Ma gliene ho perdonate di tutti i colori: prima di Temptation Island mi lasciò sul Raccordo e mi ha soccorso un poliziotto. Non ho mai denunciato perché lo amavo.

Dal canto suo, però, Francesco Chiofalo respinse le accuse. A Novella 2000 dichiarò: “Selvaggia è solo una folle che non sa più cosa inventare per rovinarmi la vita. Sa parlare solo di me, non ha altri argomenti. Da quando tra noi è finita, ne ha combinate di tutti i colori”. Incalzato dal settimanale spiegò: “Ha contattato tutte le donne che stavano con me, compresa la mia attuale fidanzata Antonella. L’intenzione era di farsele amiche per poi screditarmi e farmi lasciare”. E ancora: “Selvaggia, mi dispiace dirlo, è sfortunata. È stata maltrattata da chiunque tranne che da me. Ci siamo lasciati da quasi cinque anni e ancora mi corre dietro. Più che amore è un’ossessione”.

“Quasi cinque anni”? Ma se parteciparono a Temptation Island nel 2017? Il caso si infittisce.

Francesco Chiofalo a Live – Non è La D’Urso

Ospite a Live Non è la D’Urso, Francesco Chiofalo non ha fatto luce sulle discrepanze temporali spiegando, però, che la relazione con Selvaggia Roma sarebbe durata “cinque anni, non sette come dice lei, solo per far capire come esagera”. Ad ogni modo l’ex compagno della influencer ha espresso solidarietà verso i due concorrenti del Grande Fratello VIP con i quali si è scontrata. “Io da anni sono un po’ vittima di quello che hanno passato Pierpaolo (Pretelli) e Enock (Barwuah) – ha dichiarato – questa ragazza ha come uso e costume di farsi pubblicità utilizzando il nome di altre persone ingigantendo cose che non esistono. Lei di me ha detto le peggio cose: maltrattamenti, corna, rotta di collo. Ha detto di me il mondo, senza avere un briciolo di prove, andandomi a distruggere come ha fatto come con questi ragazzi. Pierpaolo quando l’ha vista ci ha messo cinque minuti a capire chi fosse. Anche su Enock ho dei forti dubbi: Selvaggia è una persona che cerca solo notorietà e pur di andare in televisione farebbe qualsiasi cosa”.





“Selvaggia Roma voleva infilarsi nel mio letto”

Francesco è poi tornato sull’atteggiamento della ex fidanzata: “Lei ha continuato a cercarmi in tutti questi anni anche quando frequentavo altre ragazze anzi, appena mi vedevo con qualcuna, dopo pochi minuti lei la chiamava. Antonella (la sua ex ragazza n.d.r.) l’ha sentita fino a due giorni fa finché non le hanno tolto il cellulare, ‘na matta. Quando ci siamo lasciati è arrivata sotto casa mia, ma non dal portone, dal pianerottolo, saltandomi addosso che io l’ho dovuta respingere”.

E alla domanda di Barbara D’Urso: “Forse voleva abbracciarti?” ha risposto “No no, nessun abbraccio lei voleva infilarsi nel mio letto. Se tu una persona la disprezzi e ti fa schifo non vuoi infilarti nel suo letto, se pensa che sono un uomo pessimo non mi viene a saltare addosso appena divento single”.

Che succederà al Grande Fratello VIP? Ci sarà un faccia a faccia tra Selvaggia Roma e l’ex fidanzato Francesco Chiofalo?

Marie Jolie