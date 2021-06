Investita dal treno perde entrambe le gambe. Tragedia a Mestre

La tragedia va in scena a Mestre poco prima delle 10 del mattino.

Il treno Treviso-Trieste, lanciato a velocità normale, ha trovato improvvisamente un ostacolo sui binari all’altezza di via Trento, qualcosa che il macchinista ha visto solo all’ultimo, non riuscendo a frenare in tempo.

Una donna stesa sui binari, forse per farla finita.

La scena è stata straziante: il convoglio ha investito la povera vittima portandogli via entrambe le gambe.

I medici del Suem

118 di Mestre, arrivati sul posto in brevissimo tempo, si sono prodigati per fermare le emorragie.

La donna, una signora di nazionalità moldava di 33 anni, è stata poi caricata in autoambulanza e trasportata all’ospedale dell’ Angelo di Mestre dove è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Sconosciute la dinamica del fatto o le eventuali motivazioni che possano aver fatto pensare alla donna di essere arrivata al punto in cui doveva farla finita.

Parallelamente, l’incidente ha portato rallentamenti sul traffico della linea Treviso-Trieste e ritardi sulle percorrenze a causa dei soccorsi e dei rilievi.

