Treno colpisce due giovani a Mestre, mistero sulla dinamica

Incidente ieri sera alla stazione ferroviaria di Mestre Ospedale, a pochi metri dall’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Per motivi che devono ancora essere compiutamente chiariti, una coppia di giovani è stata colpita dal treno in arrivo.

Attorno alle 20.30 di giovedì sera un giovane e una giovane sono stati feriti dal treno in arrivo

alla stazione “Auchan”.

I due giovani sono stati soccorsi dall’ambulanza del Suem 118 e dai vigili del fuoco di Mestre e sono stati ricoverati.

Attualmente non versano in condizioni da vedere in pericolo la loro vita, ma è mistero attorno alla dinamica dell’incidente.

Secondo una ricostruzione possibile





uno dei due potrebbe essere scivolato dal marciapiede ai binari sottostanti e, in pochi attimi, il treno sarebbe sopraggiunto mentre l’altro cercava di aiutarlo a tornare su.

Il macchinista del mezzo ha azionato il freno rallentando ulteriormente la corsa del treno in arrivo.

Decisamente esclusa dalle dinamiche possibili, invece,

una delle prove assurde che girano in internet che sfidano i giovani a challenge pericolosamente autolesionistiche.