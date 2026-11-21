Harry Kane dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi dopo l’infortunio rimediato nella partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Colonia, terminata 1-1. Lo rende noto il club bavarese, che ha confermato la gravità dell’episodio.

L’attaccante, 33 anni e vincitore del Pallone d’Oro, è stato costretto a uscire dopo circa 20 minuti a causa di uno scontro con il difensore del Colonia Joël Schmied. Subito dopo l’episodio l’allenatore del Bayern, Vincent Kompany, ha spiegato che la guarigione richiederà “mesi” anziché settimane.

In un comunicato pubblicato su X il club ha riferito che gli esami dello staff medico hanno confermato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra e che il giocatore sarà quindi “indisponibile per i prossimi mesi”. La notizia è stata riportata anche dal Guardian.

L’infortunio rappresenta un duro colpo sia per il Bayern Monaco sia per la nazionale inglese, che perdono il loro centravanti per un periodo prolungato.