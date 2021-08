Incidente a Lido questa mattina: donna investita in rotonda

Incidente questa mattina al Lido di Venezia.

Pochi minuti prima delle 9 e 30, per motivi che dovranno essere accertati, un autoveicolo in ingresso in rotonda investe una donna che procede davanti a sé in motorino.

L’incidente in Riviera Santa Maria Elisabetta, poco dopo il Tempio Votivo, all’uscita della rotonda davanti al Patronato San Pio X.

Inizialmente i passanti, che accorrono subito, pensano ad un ragazzino in ciclomotore investito vedendo una corporatura un po’ esile stesa a terra (fortunatamente con il casco alla testa).

Alla prime risposte si capisce però che si tratta di una giovane donna che fortunatamente non ha perso conoscenza nonostante fosse una voce molto flebile quella che rispondeva alle domande.

P.M. , la vittima dell’incidente, è rimasta a terra immobile fino all’arrivo dell’autoambulanza in quanto non riusciva a muoversi.

I primi soccorsi sono stati portati da un signore in bicicletta e da un altro automobilista di passaggio che si sono subito fermati.

Dopo alcuni secondi le urla delle sirene avvisavano dell’arrivo sul posto della Polizia Locale e infine dell’ambulanza.

Provvisoriamente il traffico è stato deviato sull’altra corsia della rotonda con senso unico alternato comandato dai vigili.

La signora è stata portata al Centro di Primo Soccorso del Lido e poi trasferita al Civile di Venezia per necessari accertamenti sulle sue condizioni.

La Polizia Locale, intanto, raccoglieva le testimonianze, prima fra tutte quella della persona al volante dell’auto coinvolta nell’incidente.

Una mancata precedenza dell’auto potrebbe essere all’origine del sinistro, così come un brusco e repentino movimento del mezzo leggero potrebbe essere l’altra ipotesi preliminare.

La vittima dell’incidente, giunta al pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Venezia, è stata indirizzata alla Radiologia per accertare eventuali fratture.

Secondo quanto appreso non è in pericolo di vita.

La signora presentava molte contusioni necessarie di accertamenti all’arrivo.

Nel momento in cui scriviamo, poco prima delle 12, l’accertamento in corso è quello per sospetta frattura del femore.

