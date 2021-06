Signora perde i sensi e muore, dramma al mercatino del Lido

Il “mercatino del Lido” è un appuntamento in isola atteso ogni martedì dai residenti e dai “pendolari” di Venezia come momento di aggregazione sociale oltre che di vendita ma ieri, purtroppo, si è trasformato in teatro di una tragedia.

Una signora ottantenne residente a Lido, sul posto per fare la spesa come da abitudine, improvvisamente è stata vista stramazzare al suolo per strada.

Il fatto è accaduto pochi minuti dopo le 9 nei pressi della prima rotonda del mercatino.

La donna è stata subito soccorsa dai presenti che sono accorsi mentre qualcuno chiamava il Suem 118.

L’ambulanza, partita dal punto di primo intervento del Lido, è arrivata sul posto in pochi minuti con il medico a bordo e la povera donna, secondo quanto riferito, non era ancora spirata facendo sperare in un esito positivo della vicenda.

Purtroppo, invece, nonostante il prodigarsi dei sanitari, la donna è deceduta poco dopo.

Mentre la Polizia locale, nel frattempo arrivata, delimitava l’area isolandola dal passaggio pubblico, il medico del 118 attuava tutte le manovre rianimatorie, che sono continuate per quasi un’ora, prima di arrendersi e compilare la dichiarazione di decesso.

Poco dopo è arrivata l’autorizzazione da parte della procura al trasferimento del corpo della povera donna che fino a quel momento era rimasto adagiato sull’asfalto.

Il fatto ha lasciato un segno profondo tra i visitatori e gli operatori del mercato che per tutta la mattinata non hanno parlato d’altro raccontando il fatto con profonda tristezza.