Incidente a Lido, bambino di 11 anni grave trasportato con l’elicottero

Incidente a Lido: bambino di 11 anni viene ricoverato a Padova con l’intervento dell’elicottero.

L’incidente è avvenuto ai Murazzi nella zona di Cà Bianca.

Il ragazzino, per motivi che non sono ancora chiariti, è caduto ed ha riportato gravi danni.

Secondo quanto riferito l’11enne si trovava ai Murazzi con altri amichetti con la sua bicicletta.

Improvvisamente, secondo una dinamica ancora non nota, sarebbe avvenuta una caduta in maniera rovinosa proprio dalla bicicletta in cui era in sella.

Data l’entità dei traumi e la zona particolarmente impervia, è intervenuto il personale del Suem 118 con l’elicottero.

I sanitari sul posto hanno subito stabilizzato il piccolo paziente poi, in accordo con la centrale operativa, è stato deciso il ricovero a Padova.

Il bambino è stato così caricato sull’elicottero con la barella e il mezzo si è alzato con destinazione clinica pediatrica di Padova.

Al momento la prognosi è riservata. Maggiori dettagli si apprenderanno nelle prossime ore.

(foto: elicottero del Suem dall’archivio)

» ti potrebbe interessare anche: “Lido, incendio ai Murazzi: paura per le fiamme alte vicino alle Terre perse“