Incidente a Tessera, il proprietario della licenza del taxi avrebbe provato a cederla

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Gli ultimi aggiornamenti sul drammatico incidente in laguna che ha prodotto due morti vedrebbe anche il tentativo del proprietario della licenza del taxi di trasferire la licenza. La pratica all’Ufficio Mobilità del Comune di Venezia aggiungerebbe così nuovi profili all’inchiesta sull’incidente nautico che il 12 settembre ha provocato la morte di due neosposi, Sean Michieli e Gabriella Querino. Le autorità hanno subito segnalato la pratica ai carabinieri e alla Procura.



L’episodio amministrativo è emerso mentre il procedimento giudiziario è ancora in corso. Secondo quanto ricostruito, il titolare della licenza — distinto dall’autista alla guida nella notte dello scontro — avrebbe avviato le pratiche per il trasferimento della licenza stessa. Il Comune ha segnalato l’atto ai militari, che a loro volta hanno informato il pubblico ministero: la cessione potrebbe avere effetti sulle garanzie patrimoniali utili a coprire eventuali risarcimenti in caso di condanna.

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Sul fronte giudiziario, il conducente del taxi risulta invece indagato per omicidio colposo in violazione del codice della navigazione. Le indagini proseguono su più livelli per ricostruire dinamica e responsabilità.



Per chiarire ulteriori aspetti medico-legali rilevanti, sono state fissate per lunedì le autopsie sui corpi di Sean Michieli e Gabriella Querino. L’esame potrebbe fornire elementi utili sia alla ricostruzione delle cause del decesso sia al quadro probatorio complessivo dell’inchiesta.



Parallelamente agli accertamenti sulle vittime, sono stati disposti approfondimenti sulle analisi effettuate al motoscafista. I primi test, volti a rilevare la presenza di alcool e sostanze psicotrope, avranno così ulteriori verifiche a conferma di rilevazioni già emerse. Gli esami aggiuntivi mirano a chiarire con precisione eventuali quantità e a garantire la correttezza delle misure.



L’incidente risale alle prime ore del 12 settembre, intorno alle 5.30, nel canale di Tessera, in corrispondenza dell’isola omonima. Sull’acqua si sono scontrati il taxi acqueo condotto da Baldi e un barchino da pesca su cui viaggiavano i due coniugi, sposati da appena tre mesi. A bordo del taxi si trovavano anche due turisti che, riconosciuti come testimoni fondamentali, sono già stati rintracciati dagli inquirenti.



La presenza di testimoni oculari ha permesso agli investigatori di raccogliere prime ricostruzioni della dinamica. Le verifiche tecniche e le analisi tossicologiche saranno tuttavia decisive per definire eventuali profili di responsabilità penale e le circostanze precise dello scontro.



La questione del trasferimento della licenza introduce inoltre un capitolo civile che potrebbe influire sulle future richieste di risarcimento. Se la titolarità dei diritti e delle garanzie patrimoniali dovesse risultare alterata, gli esiti di un eventuale contenzioso risarcitorio potrebbero risentirne; per questo motivo Procura e carabinieri hanno ritenuto necessaria una rapida attenzione sulla pratica amministrativa.



I funerali di Sean Michieli e Gabriella Querino si terranno a Ca’ Savio, nel comune di Cavallino Treporti, dove risiede la famiglia di Sean, e saranno celebrati dopo il completamento degli accertamenti medico-legali.