Italia d’argento ai Mondiali di basket in carrozzina: finale persa contro l’Australia a Ottawa

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L’Italia ha ottenuto una storica medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di basket in carrozzina 2026, disputati a Ottawa, in Canada. Nella finalissima alla Lace Arena (TD Place) gli azzurri si sono arresi all’Australia con il punteggio di 81-57.

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La squadra guidata dal commissario tecnico Fabio Castellucci chiude così il torneo con il miglior risultato della sua storia, subendo la prima sconfitta dell’evento solo nell’atto conclusivo.

Nel percorso che ha condotto gli azzurri alla finale sono arrivate affermazioni di rilievo: nel girone è stata battuta la nazionale statunitense, campione uscente, mentre in semifinale l’Italia ha superato la Gran Bretagna, storica protagonista della disciplina negli ultimi anni.

I leader storici del gruppo, tra cui il capitano Filippo Carossino e Giulio Maria Papi, sono stati indicati come simboli della cavalcata azzurra. Il traguardo di Ottawa proietta la Nazionale verso le prossime sfide internazionali, con in primo piano le Paralimpiadi di Los Angeles.