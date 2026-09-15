Scontro in laguna, la fine più brutta: il corpo in acqua è di Gabriella

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L’epilogo che nessuno voleva: il corpo di Gabriella Querino, giovane di 26 anni, è stato rinvenuto nella laguna di Venezia. Il ritrovamento è avvenuto martedì 15 settembre alle ore 9, nell’area dell’isola di Campalto, a seguito di un avvistamento da parte di una barca di passaggio. Le forze dell’ordine hanno immediatamente ipotizzato che il cadavere fosse quello della giovane dispersa dopo un incidente nautico avvenuto tre giorni prima nel canale di Tessera.

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La conferma dell’identità della vittima è arrivata attraverso una dichiarazione del sindaco di Venezia, Simone Venturini, che ha espresso il suo cordoglio per la tragedia. “Si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città”, ha scritto il primo cittadino sui social, sottolineando l’impatto emotivo che la scomparsa di Gabriella ha avuto sulla comunità veneziana.

Le ricerche sono iniziate all’alba del 12 settembre, quando Gabriella e suo marito, Sean Michieli, di 25 anni, sono stati coinvolti in un incidente con un taxi acqueo nel canale di Tessera. Sean, pescatore di Burano, è stato recuperato gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove purtroppo è deceduto il giorno successivo. Gabriella, invece, era scomparsa, e da quel momento sono scattate le operazioni di ricerca.

Dopo tre giorni di ricerche incessanti, i sommozzatori e le forze di polizia hanno setacciato le acque del canale di Tessera e delle zone circostanti. Nella serata di lunedì 14 settembre, una donna a bordo di un vaporetto aveva segnalato la presenza di un presunto cadavere nelle acque di Fondamenta Nove, ma le ricerche effettuate durante la notte non hanno portato a risultati.

La mattina successiva, tuttavia, la svolta: il corpo è stato individuato all’isola di Campalto, a una distanza considerevole rispetto al sito iniziale dell’incidente. Il ritrovamento ha evidenziato la complessità delle operazioni di ricerca e la vastità della laguna veneziana, che ha presentato non pochi ostacoli per i soccorritori.