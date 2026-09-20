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Stabilità al Centro‑Nord, piogge residue al Sud: domenica con punte fino a 31°C

Domenica stabilità al Centro-Nord e rialzo termico fino a 30-31°C; residui rovesci su Basilicata, Calabria e Sicilia. Da mercoledì possibile calo termico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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20/09/2026 — Il weekend vede un ritorno del tempo stabile su gran parte dell’Italia, mentre al Sud permangono condizioni di instabilità con piogge residue. Le temperature aumenteranno di 3-4°C, raggiungendo localmente i 30-31°C al Centro-Sud.

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Secondo le previsioni, il sistema frontale di origine atlantica completerà nelle prossime ore il suo attraversamento della Penisola e si porterà sulle regioni centro-meridionali, dove determinerà rovesci a tratti diffusi, con maggiore probabilità di sviluppo nel pomeriggio.

Al Nord è previsto un progressivo ripristino di condizioni stabili; le precipitazioni rimarranno isolate e deboli, principalmente confinate alla Romagna. Anche al Centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cielo da sereno a parzialmente nuvoloso.

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L’eccezione alla stabilità interessa il Meridione e le isole: Basilicata, Calabria e Sicilia resteranno interessate da nuvolosità residua e rovesci sparsi. Per lunedì 21 è atteso tempo soleggiato al Nord e al Centro, mentre al Sud e sulle isole permangono condizioni per isolati piovaschi tra Calabria e Sicilia.

Per l’inizio della nuova settimana è prevista l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica e la Francia, fenomeno che favorirà una generale stabilità atmosferica sull’Italia. A partire da mercoledì è però probabile un calo termico, legato all’afflusso di correnti più fresche di matrice nord‑europea; si tratta di una proiezione a medio termine che necessita di ulteriori conferme.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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