Stabilità al Centro‑Nord, piogge residue al Sud: domenica con punte fino a 31°C

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20/09/2026 — Il weekend vede un ritorno del tempo stabile su gran parte dell’Italia, mentre al Sud permangono condizioni di instabilità con piogge residue. Le temperature aumenteranno di 3-4°C, raggiungendo localmente i 30-31°C al Centro-Sud.

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Secondo le previsioni, il sistema frontale di origine atlantica completerà nelle prossime ore il suo attraversamento della Penisola e si porterà sulle regioni centro-meridionali, dove determinerà rovesci a tratti diffusi, con maggiore probabilità di sviluppo nel pomeriggio.

Al Nord è previsto un progressivo ripristino di condizioni stabili; le precipitazioni rimarranno isolate e deboli, principalmente confinate alla Romagna. Anche al Centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cielo da sereno a parzialmente nuvoloso.

L’eccezione alla stabilità interessa il Meridione e le isole: Basilicata, Calabria e Sicilia resteranno interessate da nuvolosità residua e rovesci sparsi. Per lunedì 21 è atteso tempo soleggiato al Nord e al Centro, mentre al Sud e sulle isole permangono condizioni per isolati piovaschi tra Calabria e Sicilia.

Per l’inizio della nuova settimana è prevista l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica e la Francia, fenomeno che favorirà una generale stabilità atmosferica sull’Italia. A partire da mercoledì è però probabile un calo termico, legato all’afflusso di correnti più fresche di matrice nord‑europea; si tratta di una proiezione a medio termine che necessita di ulteriori conferme.