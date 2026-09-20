Droni ucraini su Mosca: fiamme e colonne di fumo dopo il colpo a una raffineria

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Mosca, 20 settembre 2026 — Un massiccio attacco di droni ucraini è in corso da ore sulla capitale russa, con pennacchi di fuoco e fumo visibili nello skyline.

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Scopri come fare

Secondo quanto reso noto dal sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, l’attacco ha colpito una sezione della raffineria. Non risultano, al momento, feriti.

Sobyanin ha inoltre riferito che sono in corso le operazioni di spegnimento per domare l’incendio sviluppatosi nell’area. La comunicazione è stata diffusa su Max.