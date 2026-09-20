Ed Sheeran parla da Philadelphia: “La situazione è ingiustificabile” tra polemiche sul tour

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Ed Sheeran è tornato a parlare dal palco del Lincoln Financial Field di Philadelphia, definendo «ingiustificabile» la situazione a Gaza e cercando di chiudere il fronte delle polemiche esplose intorno al suo Loop Tour. La presa di posizione del cantautore arriva dopo l’esclusione dall’elenco degli opening act del rapper Macklemore e le successive defezioni di diversi artisti di supporto.

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La controversia ha avuto origine il 5 settembre, in New Jersey, quando Macklemore ha gridato dal palco “Free Palestine”. I proprietari di alcuni impianti contestarono l’uscita e il rapper venne escluso dal tour. Sheeran ha negato di essere stato l’artefice della decisione, attribuendone la responsabilità al promoter e affermando di aver «parlato a lungo con le venue» per cercare un ponte prima dell’allontanamento.

La reazione nel cast del tour è stata rapida: quattro artisti di supporto hanno abbandonato la tournée. Tra gli usciti figurano la band che accompagna Sheeran e Finneas, fratello e collaboratore di Billie Eilish. Macklemore era stato temporaneamente sostituito dalla band danese Lukas Graham e dal cantante irlandese Aaron Rowe, che a loro volta hanno rinunciato in solidarietà al rapper. In molte tappe precedenti Sheeran era affiancato per alcune canzoni dal gruppo folk irlandese Beoga; per la data di Philadelphia sul sito ufficiale non comparivano sostituti e la scaletta risultava ignota.

Prima del concerto, Sheeran aveva provato a smorzare le critiche con un messaggio su Instagram in cui spiegava di non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica. Dal palco ha ribadito di avere opinioni personali sul conflitto ma di non volerne fare «una tribuna» durante i live e ha negato di essere «complice» di quanto avvenuto. Le sue parole non hanno però placato i critici, che lo accusano di non aver difeso Macklemore e di essersi piegato alle pressioni dei gestori degli impianti; sono inoltre partiti appelli al boicottaggio.

Sullo sfondo della polemica è entrata anche la figura del proprietario dei New England Patriots, Robert Kraft. Un portavoce del miliardario ha riferito che Kraft e Sheeran hanno accettato di donare 2 milioni di dollari ciascuno, senza specificare i beneficiari. Il rapper Macklemore, dal canto suo, aveva annunciato una donazione di 1 milione di dollari per gli aiuti umanitari alla Palestina e aveva invitato Kraft a fare altrettanto.

La tensione si è manifestata anche fuori dallo stadio: gruppi locali filo-palestinesi hanno convocato una protesta nel pomeriggio e la polizia ha annunciato «un’adeguata presenza delle forze dell’ordine» per la sicurezza del pubblico, dei dipendenti e dei residenti. Sul mercato secondario i biglietti più economici per la data di Philadelphia sono scesi da 123 a 67 dollari; secondo TicketData la compravendita sta accelerando leggermente rispetto alle tappe precedenti, ma il fondatore del sito, Keith Pagello, ha avvertito che il calo dei prezzi non è necessariamente legato alla controversia.

Sul piano commerciale il Loop Tour resta un colosso: a maggio, secondo Pollstar, era la tournée con i maggiori incassi al mondo, con una media di oltre 7 milioni di dollari a città. Alla fine del 2025 Sheeran risultava il terzo artista live per guadagni dal 2021. Philadelphia è diventata così un banco di prova: dentro l’arena si verifica se un concerto di questo tipo può restare «neutro» rispetto a scelte politiche, mentre fuori dai cancelli si misura quanto la pretesa neutralità sia ormai parte del conflitto. Sheeran ha deciso di salire comunque sul palco, senza nuovi opening act ufficiali, con donazioni annunciate i cui destinatari non risultano ancora specificati e un pubblico diviso tra proteste, acquisti dell’ultimo minuto e chi vuole semplicemente ascoltare le canzoni.