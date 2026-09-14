Sean Michieli non ce l’ha fatta: dichiarata morte cerebrale. Ancora ricerche per la moglie Gabriella Querino

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È stato dichiarato il decesso mettendo fine ad un calvario durato due giorni. Nella serata di domenica il 25enne Sean Michieli, coinvolto nell’incidente tra due imbarcazioni avvenuto nelle prime ore di sabato nel canale di Tessera, nella laguna veneziana, è morto.

Il giovane, ricoverato già in gravi condizioni all’ospedale di Mestre, è morto nonostante il delicatissimo intervento chirurgico subito a seguito del grave trauma cranico riportato nell’urto.

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L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino del 12 settembre, in un tratto di canale che collega il centro storico all’aeroporto Marco Polo. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il barchino in cui viaggiava verosimilmente con la moglie (al momento dichiarata dispersa) si è scontrato con un taxi acqueo nel Canale di Tessera, in un orario in cui albeggiava e non c’era ancora piena visibilità.



I rilievi iniziali indicano che almeno uno dei due natanti procedeva a velocità elevata al momento dell’impatto. Nella zona del canale non sono presenti sistemi di videosorveglianza né postazioni barcavelox che possano aver registrato la dinamica dell’incidente, elemento che complica il lavoro degli inquirenti.



Sull’episodio la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le responsabilità dei conducenti.



Michieli era giunto al pronto soccorso del Sant’Anna in condizioni gravissime e nel reparto di rianimazione era stato sottoposto a un’operazione per il trauma cranico. La commissione medica ha poi constatato il decesso nella serata di domenica, segnando il tragico epilogo delle ore successive all’incidente.



Nell’impatto si pensa che la moglie del pescatore, la 26enne Gabriella Querino sia caduta in mare. La giovane, di origine brasiliana e sposata con Michieli da tre mesi, risulta al momento ancora dispersa: le ricerche condotte dai Vigili del fuoco, dai sommozzatori e dai Carabinieri non hanno finora dato esito.



I soccorritori hanno perlustrato la zona sin dalle prime ore dopo l’impatto sorvolandola anche con l’elicottero, ma la complessità degli ambienti lagunari e l’assenza di elementi immediati hanno finora impedito di rintracciare la donna. Le operazioni di ricerca proseguono in coordinamento con le autorità competenti.



La vittima era legato a una famiglia che affonda le sue tradizioni nella pesca. Originario di Burano, era sposato con Gabriella da pochi mesi e la giovane moglie lo seguiva spesso nelle uscite in mare.



E la tragedia ha immediatamente richiamato alla mente il precedente. La famiglia Michieli era già stata colpita da una disgrazia nel passato: nel 2007 Endrius Michieli, zio di Sean, perse la vita a 19 anni in un incidente quasi analogo.