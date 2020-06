Incidente a Cinto, un’auto si schianta sull’albero: due feriti

Incidente a Cinto Caomaggiore, un’auto finisce fuori strada e si schianta su un albero.

Poco dopo le 14 di oggi, sabato 6 giugno 2020, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS251 in via Portogruaro a Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, per un incidente tra due automobili.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, i conducenti delle macchine coinvolte nell’incidente.

I pompieri sono arrivati da Portogruaro e hanno messo in sicurezza le automobili e assistito i feriti, che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118.

Si è reso necessario il trasferimento in pronto soccorso per l’automobilista finito contro l’albero.

Medicata invece sul posto, con lievi ferite, la donna alla guida dell’altra auto.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.