Vigili del fuoco, “Ci siamo noi, voi restate a casa”: campagna social

I vigili del fuoco scendono in campo in un momento così cruciale per il Paese e lanciano la loro campagna social: “Noi garantiamo il servizio, Voi restate a casa”.

Gli uomini di questo Corpo sempre apprezzato e stimato raccomandano così l’unico comportamento coscienzioso possibile per il bene di tutti.

La campagna social si affianca a tutte quelle analoghe di personaggi noti di questi giorni affinché, per sconfiggere il virus, tutti dicano:

#iorestoacasa