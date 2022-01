In Veneto oggi: oltre 25mila contagi in 24 ore. E’ il dato più alto in assoluto

Il Veneto registra +25.166 contagi Covid in sole 24 ore, ed è record per il dato più alto dall’inizio della pandemia. Ieri erano stati solo 6.381 i nuovi positivi, ma con la ripresa, dopo il giorno festivo, della normale attività di tracciamento il dato è schizzato subito in alto.

Pesante anche il numero dei decessi, 44, che porta il totale a 12.797 vittime dall’inizio della crisi sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Crescono anche i numeri ospedalieri. I posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 1.797 (+31), quelli nelle terapie intensive 208 (+3).

Unico dato in controtendenza nel bollettino odierno è il calo dei soggetti attualmente positivi. Le persone in isolamento sono 255.914, 360 in meno di ieri.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 4.667

Treviso 4.285

Venezia 3.471

Verona 5.302

Vicenza 4.514

Belluno 951

Rovigo 1.241

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI (TRA PARENTESI IL DATO PRECEDENTE)

Padova 48.043

Treviso 39.755

Venezia 36.185

Verona 57.671

Vicenza 42.928

Belluno 8.160

Rovigo 12.146

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (TRA PARENTESI IL DATO PRECEDENTE)

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 48

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 9

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 33

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Mirano reparti di medicina 34

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Dolo reparti di medicina 55

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 6

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 33

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 2

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 46

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 3

In Veneto, tra l’altro, sono in leggero calo le prime dosi di vaccino anti-Covid effettuate. Ieri sono state solo 2.679 le somministrazioni, in una giornata che ha visto numeri più contenuti per tutta l’attività vaccinale, con 40.874 inoculazioni complessive. Le dosi aggiuntive/booster sono state 34.765; il 48,3% della popolazione residente ha ricevuto la somministrazione di rinforzo. La regione si appresta a superare i 10 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna (9.900.898).

La situazione dell’occupazione dei posti letto di terapia intensiva, in ogni caso, non impensierisce la nostra regione, come evidenzia Agenas.

La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma, a livello giornaliero, cresce in 5 regioni: Campania (13%), Friuli (24%), Marche (25%), Puglia (13%),Toscana (24%).

Cala in Abruzzo (al 19%), Calabria (18%), Molise (3%), PA Bolzano (16%).

E’ stabile in Basilicata (3%), Emilia Romagna (17%), Lazio (22%), Liguria (19%), Lombardia (15%), PA Trento (23%), Piemonte (23%), Sardegna (14%), Sicilia (20%), Umbria (14%), Val d’Aosta (24%), Veneto (18%).

Questi i dati Agenas del 17 gennaio. Sette regioni sono oltre la soglia del 20% (Friuli, Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta).

Arrivano, intanto, messaggi di solidarietà al prof. Palù, preso di mira dalla frangia più aggressiva dei no-vax.

“Ancora minacce e attacchi di violenza verbale che non possono essere giustificati da nulla, tantomeno dal voler contestare il lavoro di uno scienziato autorevole e impegnato in prima linea nella strategia di lotta contro il Covid come il professor Giorgio Palù. Esprimo al professore la totale vicinanza e tutta la solidarietà mia e dei veneti” sono le parole del presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando la notizia di una lettera di minacce inviata al presidente dell’AIFA e componente del CTS .

“Conosco il professor Palù – prosegue Zaia – e sono certo che non sarà scalfito da alcuna minaccia, proseguendo il suo lavoro con la consueta passione e quell’autorevolezza che lo pone in rilievo nel mondo scientifico. Rimane l’amaro in bocca per il clima che ogni giorno ci fa registrare episodi che rasentano l’estremismo e attacchi ingiustificati contro cittadini, esperti e amministratori”. “Personalmente continuo a voler credere che deve prevalere il buon senso, rigettando ogni rischio che minaccia il libero confronto delle idee e il rispetto del lavoro altrui”.