Aumento dei contagi non si ferma più: nuovo record oggi in Veneto

Non accenna a fermarsi l’aumento dei positivi in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.129 nuovi casi. Ieri, mercoledì, i contagi giornalieri da Coronavirus in Veneto erano stati 16.871 in 24 ore. Il giorno prima erano stati 16.602. Si tratta di 3 nuovi record in tre giorni consecutivi.

18.129 casi in 24 ore portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 721.879. Il bollettino regionale segnala anche 14 decessi, con il totale delle vittime che sale a 12.487.

Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono 151.214, 14.491 in più di ieri.

Diminuiscono invece i ricoveri sia in area non intensiva, che sono 1.325 (-70), che in terapia intensiva 202 (-9).

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE (TRA PARENTESI IL DATO DI IERI)

Padova 3.129 (3.106)

Treviso 2.873 (2.917)

Venezia 2.681 (2.633)

Verona 3.881 (3.315)

Vicenza 3.413 (3.020)

Belluno 574 (438)

Rovigo 936 (863)

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI (TRA PARENTESI IL DATO DI IERI)

Padova 27.680 (25.290)

Treviso 26.845 (24.587)

Venezia 24.770 (22.660)

Verona 29.107 (25.785)

Vicenza 25.013 (22.535)

Belluno 3.767 (3.254)

Rovigo 6.556 (5.743)

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (TRA PARENTESI IL DATO DI IERI)

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 35 (45)

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 5 (6)

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 32 (37)

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 3 (3)

Ospedale di Mirano reparti di medicina 19 (19)

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 7 (7)

Ospedale di Dolo reparti di medicina 53 (52)

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 6 (7)

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 11 (9)

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 4 (3)

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 37 (38)

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0 (0)

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0 (0)

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 0 (0)

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0 (0)

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 2 (2)